نفت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت ما يتم تداوله من شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية حول مخاطر أمنية محتملة قد تنجم عن أعمال إرهابية.

وأشار البيان الى انه “يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية شائعات حول مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمعات سكانية”، وتابع “يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وتدعو المواطنين إلى عدم الأخذ بها أو إطلاقها أو تداولها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام