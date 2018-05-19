أجرت عدة قاذفات قنابل صينية عمليات هبوط للمرة الأولى في احدى جزر بحر الصين الجنوبي.

وقالت القوات البحرية الصينية في بيان لها “شاركت قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى أتش-6 كاي القادرة على حمل أسلحة نووية في تدريبات على الهبوط والإقلاع على مدارج جزيرة لم يكشف اسمها، وذلك بعد إجراء محاكاة لعمليات قصف لأهداف في البحر”.

ولفت البيان الى ان “تدريبات الاقلاع والهبوط على جزر في بحر الصين الجنوبي ستساعد القوات الجوية الصينية في تقوية قدراتها القتالية للتعامل مع تهديدات أمنية بحرية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية