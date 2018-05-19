قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري إن “قرار مصر استمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن قطاع غزة خطوة عملية مهمة نحو دعم واسناد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الخضري في حديث له السبت أن “هذه الخطوة يشعر بها الكل الفلسطيني خاصة الآلاف من المرضى والطلاب والعالقين والأهل في الخارج وكل من له حاجة في السفر”، وأضاف “هذه الخطوة مُقدرة بأعلى درجات التقدير وسيكون لها ما بعدها من مزيد من الخطوات المصرية لتعزيز صمود شعبنا”.

وشدد الخضري على أن “الشعب الفلسطيني ينتظر من الشقيقة والجارة مصر الكثير من سبل تخفيف معاناته خاصة في ظل حصار إسرائيلي يمتد للعام الثاني عشر على التوالي وأزمات مختلفة في كافة مجالات الحياة وأبرزها الصحة”.

المصدر: فلسطين اليوم