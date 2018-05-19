أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بجماهير الشعب الفلسطيني في اراضي العام 1948 الذين خرجوا مساء أمس الجمعة إلى شوارع مدينة حيفا المحتلة تنديدا بالجرائم الصهيونية ضد قطاع غزة، وتأكيداً منهم على وحدة الأرض والشعب والمصير، ورفضاً لكل مشاريع التصفية التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان لها السبت إن “جماهير شعبنا في الداخل المحتل يجسدون بالتحامهم مع غزة وتشبثهم بحقوقهم الثابتة عمق ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه”، وتابعت أن “القوانين الصهيونية العنصرية والسياسات الاحتلالية المتواصلة بحقهم والهادفة لطردهم والاستيلاء على أرضهم فشلت في أن تزحزح تجذرهم بأرضهم وتشابكهم والتحامهم مع أبناء شعبنا وخصوصاً في غزة”.

واعتبرت الجبهة أن “تنظيم هذه الوقفة الحاشدة في مدينة حيفا تأكيد على فشل محاولات الاحتلال لتهويد مدننا الفلسطينية وطمس هويتها وطابعها العربي أو قتل فكرة المقاومة داخل أبناء الداخل المحتل”، واضافت “قد أثبتت الفعالية الحاشدة والرسائل السياسية القوية التي خرجت من قلب حيفا عروس الكرمل أنها كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم