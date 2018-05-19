وصف مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الخطوة الاميركية بالخروج من الاتفاق النووي بانها خطوة حمقاء، معربا عن امله بان ينفذ الاتحاد الاوروبي وعوده قريبا.

وفي تصريح صحفي اثر لقائه المفوض الاوروبي للطاقة ميغل آرياس كانيتي في طهران اليوم السبت، اشار صالحي الى خروج اميركا من الاتفاق النووي والاجراءات التي اعلن الاتحاد الاوروبي بانه سيقوم بها وقال، ان الاتحاد الاوروبي طرح مقترحات وتم اتخاذ خطوات اولية، لكننا لا يمكننا التحدث بقوة ما لم يتم تحقيق هذه الوعود وترجمتها على ارض الواقع.

واضاف، نامل بان نشهد تفعيل هذه الوعود في القريب العاجل.

المصدر: وكالة فارس