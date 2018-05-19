أظهر الباحثون، في مايو/ أيار الحالي، أنّ تقنيات فلترة الإنترنت التي تنتجها شركة “نت سويبر” Netsweeper موجودة في الشبكات العامة المملوكة للحكومات في دول الخليج العربي. و”نت سويبر” هي شركة تكنولوجيا تتّخذ من مدينة أونتاريو الكندية مقرّاً لها، وتملك مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وموزّعين في الشرق الأوسط.

تعمل هذه التقنيات على حجب مواقع الويب المعارضة والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى وحقوق الإنسان وأدوات لتجاوز حجب المواقع على الانترنت، وفق ما نقل موقع منظمة “تبادل الإعلام الإجتماعي” (سميكس).

وورد في تقرير “بلانت نت سويبر” Planet Netsweeper الذي صدر حديثاً عن “سيتيزن لاب” Citizen Lab في “جامعة تورونتو” الكندية، أنّ تقنية “نت سويبر” تستخدم “تصنيف محتوى الويب في الوقت الفعلي” لحظر المواقع الإلكترونية، وتمكين بلدان مثل البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن من تحديد فئات كاملة من المحتوى من أجل حظرها.

ويمكن أن تشمل هذه الفئات “أخباراً عامة” و “كلاماً يحضّ على الكراهية” و”أنماط حياة بديلة” و”مواقع إباحية” و”محتوى يحضّ على الإجهاض” و”مواقع لإخفاء الهوية” و”محتوى مخصصاً بحسب طلب الحكومات”.

تمنح الفئة الأخيرة الحكومات قدرةً على فرض رقابة على نطاق واسع من المحتوى. على سبيل المثال، على الرغم من وجود مواقع “إخفاء الهوية” كفئة مستقلة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تستخدمه في منع مجموعة من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ومنع أدوات تجاوز الحجب. من ناحية أخرى، تستخدم البحرين هذا النوع من الفلتر “المخصص بحسب طلب الحكومات” لعرقلة موقع “قناة المنار” الإخباري المرتبط بـ “حزب الله”. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنّ المحتوى المحظور في بعض البلدان، بما في ذلك اليمن، لا يقع ضمن فئة محددة.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدمه الكويت لحجب مواقع الويب الخاصة بمختلف المؤسسات الإخبارية والمواقع الإلكترونية المعارضة. لم تقدم “نت سويبر” أي تفسير لكيفية حدوث هذه الأخطاء.

ويؤكد تقرير “سيتيزن لاب” أنّ “نت سويبر” لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة مشكلات حقوق الإنسان والخصوصية. وعلاوة على ذلك، لم تحمّل الحكومة الكندية الشركة أي مسؤولية عن التكنولوجيا التي تبيعها دولياً.

يذكر أن “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) كشفت، في يونيو/حزيران عام 2017، بالتعاون مع صحيفة “داجبلاديت إنفورميشن” الدنماركية عن أدّلة تؤكّد أن شركة “بي ايه إي سيستمز” البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع تكنولوجيا تجسس متطورة لعدد من دول الشرق الأوسط، بينها دول أنظمة حكمها قمعية، وتضمنت إحدى هذه الصفقات بيع أنظمة فك شفرات يمكن استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها، في حين أعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

المصدر: العربي الجديد