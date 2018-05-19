صعد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 5 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، مدعوما بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا.

وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المئة، وموسعا مكاسبه منذ منتصف فبراير، إلى 5 في المئة مع مراهنة المستثمرين على أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم.

وسجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.

القادمة.

المصدر: رويترز