سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط مدينة البعث في ريف القنيطرة مصدرها المجموعات المسلحة (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2018 - 11:28
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جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832
سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط مدينة البعث في ريف القنيطرة مصدرها المجموعات المسلحة (التلفزيون السوري)
منذ 50 mins
19 May، 2018
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