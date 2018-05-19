اعلنت واشنطن ان المفاوضات التجارية الجارية مع الصين جيدة. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الاميركي الجمعة ان المحادثات من اجل تذليل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين “تجري بشكل جيد”. الا ان التوصل الى اتفاق يبدو حاليا بعيد المنال.

وكان ترامب طالب الصين بخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة ما اثار خلافا تبادلت خلاله اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم التهديدات بفرض عقوبات متبادلة.

والخميس التقى ترامب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي استكمل في اليوم التالي الاجتماع بلقائه مساعدي الرئيس الاميركي سعيا لتفادي اندلاع حرب تجارية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية