قمة منظمة التعاون الاسلامي تدعو الى “إيفاد قوة دولية لحماية” الفلسطينيين (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2018 - 02:33
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مراسل المنار: أكثر من 120 الف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى وسط اجراءات مشددة للاحتلال
الاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة يوم الوفاء للشهداء والجرحى على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين شرق خان يونس وجباليا
وزارة الصحة: 56 اصابة بالرصاص الحي والاختناق بقنابل الغاز شرق قطاع غزة
سلطات العدو تقمع تظاهرة نظمها فلسطينيو اراضي 48 في حيفا احتجاجا على مجزرة غزة وتعتقل عددا من المتظاهرين
الامم المتحدة تصوت على ارسال بعثة دولية للتحقيق في احداث غزة
نتنياهو يتهم مجلس حقوق الانسان بالنفاق والانحياز ضد اسرائيل والعمل على الاضرار بها
انتهاء اعمال القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في اسطنبول حول الاوضاع في فلسطين المحتلة
البيان الختامي للقمة الاسلامية يدعو لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ويدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل بغزة
الشيخ روحاني: حان الوقت للتوحد حول منع العدو الصهيوني من مواصلة انتهاكاته بدلا من فرض العقوبات على المقاومة
اردوغان: الخطوة الاميركية بنقل السفارة الى القدس تقوض القانون الدولي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: دماء شهداء غزة سطرت انجازات عظيمة على طريق تحرير فلسطين
اسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في غزة: هناك بداية حقيقية وخطوات جادة لرفع الحصار عن قطاع غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي طوال شهر رمضان
مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان يؤكد ان الرد الاسرائيلي في قطاع غزة غير متكافئ ويدعو لوضع حد للاحتلال
تركيا: مجلس التعاون الاسلامي يعقد قمة له في اسطنبول لبحث الاوضاع في فلسطين المحتلة
وزير الخارجية التركي: إعلان قمة منظمة التعاون الاسلامي سيركز على أن المنظمة لن تسمح بتغيير وضع القدس
الرئيس اللبناني ميشال عون: سنشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وتنفذ خطة اقتصادية
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الطرق وبناء المدن في ايران عباس اخوندي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين
الرئيس الاسد: تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وايران يشكل واحدا من اهم سبل مقاومة المشاريع الغربية
الكرملين: القوات الموجودة في سوريا ليست جميعها قانونية ونحن نعمل على الاراضي السورية بطلب من دمشق
وكالة سانا: رفع العلم السوري في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعد اخلائها من الجماعات المسلحة
وزير الداخلية الفرنسي: افشال محاولة اعتداء جديدة في فرنسا وتوقيف شقيقين من أصل مصري
صحيفة الغارديان: الحكومة البريطانية متهمة بتمويل انتهاكات حقوق الانسان في البحرين
وزير حرب العدو للجنود الصهاينة: سندافع عنكم ونحميكم من اي لجنة تحقيق دولية
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بتعيين سيرغي شويغو وزيرا للدفاع في الحكومة الروسية الجديدة
بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل: يجب القيام بجهود مشتركة للتقدم بالتسوية السياسية في سوريا من خلال جنيف واستانا
الحزب السوري القومي: العقوبات الاميركية على حزب الله محاولة للتعمية على مجازر "اسرائيل" بحق الفلسطينيين
الولايات المتحدة: 10 قتلى و10 جرحى برصاص اطلقه طالب داخل احدى المدارس بولاية تكساس
منتدى البحرين لحقوق الانسان: اعتقال امرأتين من منطقة النويدرات فجر الخميس خلال مداهمة غير قانونية للامن البحريني
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832
قمة منظمة التعاون الاسلامي تدعو الى “إيفاد قوة دولية لحماية” الفلسطينيين (ا ف ب)
منذ 2 ساعة
19 May، 2018
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