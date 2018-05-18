أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد، مشيراً إلى أن التواجد العسكري الروسي في سوريا سيظل ما دامت هناك حاجة لذلك من قبل السلطات والشعب في سوريا.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “كلارين” الأرجنتينية: “لقد تم تنفيذ العديد من المهام بنجاح، وتحقيق الأهداف. لقد لعبت دولتنا دوراً حازماً في القضاء على البؤرة العسكرية _ السياسية للإرهاب المتمثلة في تنظيم داعش. وبعد ذلك في شهر كانون الأول من العام 2017 تم إعادة جزء كبيرة من القوات العسكرية الروسية من الأراضي السورية. إلا أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد”.

المصدر: وكالات