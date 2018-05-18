أصيب 56 فلسطينياً برصاص وغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب السياج الفاصل للحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 56 فلسطينياً أصيبوا مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة الوفاء للشهداء، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة أن بين المصابين صحفي ومسعف، حيث تراوحت الإصابات بين متوسطة وطفيفة، في وقت جرى فيه، تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.

وكانت اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند 6 نقاط شرق قطاع غزة، حيث تظاهر المئات مساء اليوم الجمعة، وانطلقوا صوب السياج الحدودي الفاصل بدعوة من الفصائل التي دعت ليوم غضب تحت عنوان جمعة الوفاء للشهداء.

المصدر: سبوتنيك