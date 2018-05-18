قال وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان إن “اسرائيل ستتخذ عدة اجراءات علي الصعيد المدني لمساعدة سكان قطاع غزة”، وزعم انه “توجد خطة عملية لحل مشكلة غزة الانسانية”.

وأضاف ليبرمان في حديث له الخميس “أنا لا أريد ان أفصح عن تلك الاجراءات ولكن على الصعيد السياسي اريد ان اقول بأنه طالما لا يوجد حل لقضية الاسرى الاسرائيليين في غزة فلا يوجد ما يتم الحديث عنه”.

وقال ليبرمان إن “حماس غير مستعدة للتخلي عن سلاحها ومحو ابادة اسرائيل من ميثاقها ولا تريد التنازل عن حق العودة”، وتابع ان “المظاهرات على حدود غزة تتم تحت عنوان ابادة اسرائيل وعودة اللاجئين”.

واعتبر ليبرمان ان “الغضب في قطاع غزة نابع من الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة لذلك يجب ان نمنح سكان القطاع ان يشربوا ويأكلوا”، على حد تعبيره، علما ان الصهاينة هم من يفرضون الحصار المطبق على قطاع غزة ويتسببون بكل هذه المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم