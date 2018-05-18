توجه “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” بالتحية الى سوريا قيادة وجيشا وشعبا التي صمدت بعزيمة قل نظيرها بوجه المشاريع الصهيونية – الأميركية في المنطقة نتيجة موقفها الداعم والمساند لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان”.

موقف اللجنة جاء خلال زيارة وفد من اللجنة الخميس الى السفارة السورية في بيروت حيث التقى السفير علي عبد الكريم علي، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة محليا واقليميا، وأكد الوفد على “وحدة المسار والمصير مع الشقيقة سورية التي تمثل قلب العروبة الحقيقية”.

من جهته، أكد السفير علي “عمق العلاقة النضالية الكبيرة بين الشعبين اللبناني والسوري الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل عزة و كرامة الأمة”، وحيا “الأسير يحيى سكاف الذي اختار الطريق الصحيح للدفاع عن وطنه وأمته في مواجهة العدو الصهيوني”، وأكد أنه والقيادة السورية “يتضامنون مع قضية الأسير سكاف لأنه رمز مقاوم ضد العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام