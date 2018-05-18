أفادت وسائل اعلام اميركية، عن سقوط 8 قتلى في اطلاق نار في مدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الاميركية للتلفزيون أن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم، اليوم، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في شباط.

ونقلت “سي.إن.إن” عن مسؤول في الشرطة أن عدة أشخاص قتلوا في المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة هاريس القريبة إن السلطات تقوم “حادثا أسفر عن سقوط عدة إصابات”.

المصدر: وكالات