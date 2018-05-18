رأى عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف الجمعة، أن “كل الأسس موجودة لنقل الوضع في سوريا باتجاه التسوية السياسية السلمية”. وقال موروزوف، لوكالة “سبوتنيك”، ” فكرة عملية التسوية السلمية بالذات، تكمن في أساس سياستنا بالعلاقة مع سوريا”. وأوضح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن “الأسس الرئيسية للانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، متواجدة حالياً بحدها الأقصى”، موضحاً أن “السلطات الشرعية تسيطر إلى حد كبير على البلاد، وتم القضاء على بؤر الإرهابيين بشكل كامل عملياً”. وتابع قائلاً، “يجب الآن إيجاد آلية للتسوية السلمية، تسمح بنقل العملية إلى المسار السياسي، لكن وبالأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين الأطراف، فهذا الطريق لن يكون سهلاً “الطريق طويل”.

يأتي ذلك عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد الخميس في سوتشي، وناقش معه الوضع في سوريا، بالإضافة إلى إعداد الدستور الجديد للبلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية