رأى الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة أن “تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران وجميع الدول التي تتمسك بالدفاع عن سيادتها، واستقلالها يشكل واحداً من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية التي تتخذ من العقوبات والإجراءات الاقتصادية القسرية وسيلة لمحاصرة الشعوب والتضييق عليها وإخضاعها لسياسات الهيمنة الغربية.” جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأسد وزير الطرق وبناء المدن الايراني ورئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سورية وايران عباس آخوندي.

من جهته، هنأ آخوندي الرئيس الأسد والشعب السوري “بالإنجازات المهمة والانتصارات المتواصلة التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على الإرهاب”، مؤكدا استمرار دعم بلاده لسورية في مختلف المجالات واستعدادها للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار. وذكرت الوكالة السورية “سانا” أنه تمّ خلال اللقاء بحث الروابط الأخوية التي تجمع سورية وإيران، وخاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين في تمتين وتوسيع هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بينهما على المستويين السياسي والعسكري.

المصدر: وكالة سانا - سوريا