هل فكرت يوماً في تأثير انقراض النحل على حياتك والعالم بأسره؟ إليك ملخصاً عن هذا التأثير الخطير. هناك تخوفات كبيرة من انقراض النحل حول العالم، وهذا الأمر يتعدى عدم وجود النحل إلى ظهور مشاكل عديدة ومختلفة قد تضر بالإنسان.

لمعرفة الاثار المترتبة على انقراض النحل من المهم أن نعرف أهمية وجوده في العالم.

النحل يساعد في نقل حبوب اللقاح من وإلى الزهور المختلفة، بالتالي يساهم في عملية تكاثرها حول العالم.

لكن ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني اختفاء الورود بألوانها المختلفة، إلى جانب مشكلة انقراض 70% من الفواكه والخضراوات والمكسرات التي تنمو نتيجة نقل النحل لحبوب اللقاح الخاصة بها.

انقراض هذا الكم من المحاصيل النباتية بسبب موت النحل، ينتج عنه خسائر مادية في الأرباح الزراعية والتي تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في العالم أجمع.

بدأت مشكلة النحل في عام 2006، حيث لاحظ المزارعين اختفاء النحل وموته بشكل غريب وغير مفسر. يتوقع الباحثون أن السبب في ذلك يعود إلى وجود البكتيريا والجراثيم التي تسبب مرض النحل وبالتالي وفاته، إضافة إلى مرض اخر ينتج عن المواد الكيميائية المستخدمة لقتل مسببات المرض، والتي قد تؤثر بدورها على صحة النحل.

في تفسير اخر، لاحظ العلماء أن موت النحل قد يكون ناتجاً عن طول فترة فصل الشتاء وبرودته الشديدة بسبب التغيير المناخي.

ماذا لو انقرض جميع النحل؟

تكون جميع المحاصيل النباتية بخطر الإنقراض أيضاً، فشجر اللوز على سبيل المثال، إذ تستخدمه الحيوانات مثل البقر والدجاج للغذاء، بالتالي قلة النحل، يعني قلة اللوز، مما يؤثر على غذاء الحيوانات. هذا الأمر يؤثر على انتاج كل من الحليب والبيض واللحوم أيضاً والمنتجات الغذائية الأخرى التي تعتمد على اللوز.

ولكن ماذا سيتأثر أيضاً بانقراض النحل؟

-القطن وبالتالي انتاج الملابس القطنية

-حبوب القهوة

-الأرز والذرة

-انتاج الورق.

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المصدر: ويب طب