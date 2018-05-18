وصل العلماء إلى اختراع جديد، وهو إنتاج أقوى مادّة حيويّة غير كيميائيّة حتّى الآن على كوكب الأرض. وأكّد الفريق الذي تقوده السويد رسمياً، أنه استطاع صناعة ألياف نايلون سيللوزية باستخدام الأشعة السينيّة (XRay) من نمط “بيترا 3″، وأنّ هذه الألياف هي أكثر مرونة وقوة بكثير من المادة التي تنتجها العنكبوت، والتي تصنف بأنها أقوى المواد الطبيعيّة القابلة للتحلُّل على الإطلاق. وقدّم الفريق اكتشافه البارحة، بقيادة، دانيال سودربرغ، من المعهد التكنولوجي الملكي السويدي، إلى المجلة الأميركيّة العلميّة “ACS NANO”.

الخيوط الجديدة ستكون أقوى بثماني مرّات من خيوط حرير العنكبوت، وفي الوقت نفسه، ستنافس متانتها الفولاذ والألياف الزجاجية، ومعظم المواد الاصطناعيّة الأخرى.

كما أنّ لهذا الاكتشاف وجهًا آخر، إذ تمتاز هذه الألياف بخفّة وزنها، الأمر الذي يرجّح بأنّها ستكون أساسية في الكثير من الصناعات والاستخدامات، كالسيارات والأثاث والطائرات. كما أنّها ستستخدم طبياً، لأنّ السيللوز، وهو المكون الأساسي للنبات، مادّة طبيعيّة لا يصدّها الجسم، ولا يتحسس منها أبدًا، لذلك يتوقع استخدامه بشكل كثيفٍ في المجال الطبي.

المصدر: العربي الجديد