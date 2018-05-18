اختيارك للأطعمة المتناولة في وجبة السحور من شأنه أن يؤثر على مسيرة يومك التالي، ولأهمية ذلك، جمعنا لك قائمة بأهم الأطعمة التي يجب التركيز عليها، وتلك التي يجب تجنبها.

يجب أن تحتوي وجبة السحور الخاصة بك على:

1- البروتين: من المهم أن تتضمن وجبة السحور الخاصة بك على البروتين، فهو يساعدك بالشعور في الشبع لأطول فترة ممكنة، إذ تحتاج المعدة لفترة أطول من أجل هضمه. إضافة إلى ذلك، فإن البروتين يساعد في توازن مستوى السكر في الدم، وهو من الأمور الهامة خلال الصيام الطويل.

2- الدهون الصحية: لا تقل وجبة السحور أهمية عن وجبة الإفطار في الأيام العادية، بالتالي من المهم أن تتضمن تلك العناصر الموجودة فيها مثل الدهون الصحية، تجدر الإشارة أن الدهون الصحية تساعد في توازن مستويات السكر في الدم وبالتالي المساهمة في صيام صحي أكثر.

من مصادر الدهون الصحية:

-زيت الزيتون وجوز الهند

-الأفوكادو

-المكسرات

-بذور الشيا.

3- مضادات الأكسدة: من المهم أن تحتوي وجبة السحور الخاصة بك على مضادات الأكسدة بسبب أهميتها وفوائدها الصحية المختلفة، فمضادات الأكسدة تحمي قلبك وتعزز من صحته وتقلل من خطر إصابتك بالسرطان والأمراض المختلفة. وخلال شهر رمضان وبسبب الصيام، يقل تناولك لها، لذا من الضروري تناولها على وجبة السحور.

بإمكانك العثور على مضادات الأكسدة في:

-الكرز

-التوت

-التفاح

-المكسرات.

4- الحبوب الكاملة: لا تنسى تناول مصادر الحبوب الكاملة في وجبة السحور، فهي تساعدك بالشعور في الشبع لفترة أطول، وقلة الجوع لديك، كما تمدك بالطاقة اللازمة لإكمال يوم الصيام، تحتوي الحبوب الكاملة على بعض الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم والمفيدة له مثل المغنيسيوم وفيتامين B.

من أهم مصادر الحبوب الكاملة:

-الشوفان

-الكينوا

-الأرز البني.

5- الفواكه والخضراوات: ركز على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء والتي تقلل من خطر إصابتك بالجفاف، جميع أنواع الخضراوات والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسمك إضافة إلى الألياف التي تقلل من خطر إصابتك بالإمساك نتيجة الصيام.

بإمكانك تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل:

-الجريب فروت

-الشمام

-البطيخ.

ماذا يجب أن تتجنب في السحور؟

بعد أن عرفت الأطعمة التي يجب أن تركز على تناولها في وجبة السحور، من المهم أن تتعرف على تلك التي يفضل تجنبها:

-الحبوب المكررة

-الخبز والأرز الأبيض

-المعجنات

-مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي

-الأطعمة المقلية

-الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الملح الكثير

-عصائر الفواكه، فهي غنية بالسكر وقليلة الألياف.

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المصدر: ويب طب