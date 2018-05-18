أعلن رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي(شرق البلاد) خليفة العبيدي أن تعزيزات عسكرية قد وصلت الخميس إلى القوات العسكرية بمدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب.

وأكد العبيدي في حديث له أن “تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة”.

وأضاف العبيدي ان “التعزيزات العسكرية التي أرسلت للقوات اللواء 106 وكتيبة 155 وكتيبة 166 وكتيبة طارق بن زياد والقوات الخاصة الصاعقة”، واشار الى “وصول قطعة بحرية حربية منذ 7 سنوات كانت خارج ليبيا حيث ستنظم من جديد إلى الأسطول البحري الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية”.

المصدر: سبوتنيك