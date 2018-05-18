دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس آليتين عسكريتين لقوى العدوان السعودي الاميركي بنجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين للجيش السعودي بعبوتين ناسفتين غرب موقع السديس بنجران”.

وأضاف المصدر أن “القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجيش السعودي وقوى العدوان في قلل الشيخ والخوبة الشمالية وملحمة في جيزان، محققة إصابات مباشرة”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله