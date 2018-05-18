أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجزرة الإسرائيلية التي أدت الى استشهاد عشرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة التي نظمت رفضا لقرارات الادارة الاميركية كجزء من “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال غوتيريش في حديث له الخميس “كلماتي الأولى هي أن أستنكر الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة في غزة وأن أعبر عن حزني العميق وتعازيي للشعب الفلسطيني”.

واضاف غوتيريش “اليوم مناسبة للتفكير في تكاليف وعواقب حرب عام 1948 التي أدت إلى النزوح الجماعي ونزع ملكية مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، كما أنها فرصة للنظر إلى الأمام فيما يجب القيام به لمعالجة هذا الوضع”.

وأكد غوتيريش أنه “يتعين على القوات الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة لا سيما النيران الحية”، وتابع “كما تقع على عاتق حركة حماس وقادة المظاهرات مسؤولية منع جميع أعمال العنف”، واضاف “أكرر دعوتي إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات القتل هذه”.

المصدر: فلسطين اليوم