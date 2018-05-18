قتل جنديان اوكرانيان في الشرق الموالي لروسيا من اوكرانيا، واصيبت مدرسة خلال قصف على رغم هدنة سارية المفعول، كما اعلنت السلطات الاوكرانية اليوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع دميترو غوتسولياك، ان “اثنين من جنودنا لقيا حتفهما في مواجهات” أمس.

واضاف ان “اربعة جنود آخرين أصيبوا ايضا بنيران معادية”.

واكد المتحدث ان الوضع على الجبهة تفاقم، مشيرا الى ارتفاع “كبير” لعدد القذائف المعادية التي اطلقت بعضا منها منظومات “غراد” للصواريخ المتعددة الفوهات.

وفي مدينة سفيتلودارسك الصغيرة في منطقة دونيتسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، انفجرت قذيفة مدفعية في ملعب مدرسة صباحا، فحطمت 30 لوح زجاج، كما اكد الحاكم الاقليمي والنيابة العامة، متهمين المواليين لروسيا بذلك.

وكان زهاء 440 طفلا في المدرسة لدى وقوع الهجوم، لكن ايا منهم لم يصب، كما اوضحت النيابة في بيان.

المصدر: وكالات