أكد زعيم “تيار الحكمة” في العراق السيد عمار الحكيم ان “تياره وائتلاف سائرون المدعوم من السيد مقتدى الصدر سينطلقان للتباحث مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.

وقال السيد الحكيم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيد الصدر عقب لقاء جمعهما في مدينة النجف “تدارسنا ضرورة تشكيل حكومة قوية وطنية مستقلة في قرارها السياسي معتمدة على الإرادة الوطنية العراقية وبتوجه عابر للمكونات ويمثل كل أبناء الشعب العراقي”.

وأشار السيد الحكيم إلى أن “أبواب تيار الحكمة وائتلاف سائرون مفتوحة أمام جميع القوائم الأخرى الفائزة في الانتخابات بقدر ما تقترب من برامجنا الانتخابية لصياغة برنامج حكومي أساسه النجاح والخدمات ومكافحة الفساد وسنمضي معا يدا بيد وسنتشاور مع باقي القوائم لتشكيل الحكومة المقبلة “.

من جهته، قال السيد الصدر “إننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق ودولة ابوية”، واضاف انه “اتفق مع الحكيم على تشكيل حكومة عابرة للطائفية والمذهبية”.

المصدر: سبوتنيك