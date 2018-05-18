اندلعت عدة حرائق في الأحراش الزراعية في المستوطنات الصهيونية القريبة من قطاع غزة، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت الخميس من القطاع المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرات حارقة فلسطينية سقطت في عدة حقول منذ ساعات الصباح وتسببت باندلاع حرائق كبيرة أتت على المحاصيل الزراعية”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت الصهيونية ان “حريقا كبيرا اندلع في حقول ناحال هبشور شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة”، وتابعت “بينما اندلعت حرائق كبيرة في أحراش مستوطنة كيبوتس كيسوفيم”.

وقد اندلع الخميس حريق ضخم خرج عن السيطرة في مستوطنة “أشكول” الصهيونية جراء الطائرات الورقية الحارقة المنطلقة من القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم