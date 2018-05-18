أكد “مفتي القدس والديار الفلسطينية” الشيخ محمد حسين أن “كافة الإجراءات الإسرائيلي بحق المقدسين مع بداية شهر رمضان المبارك وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية لن تنال من عزيمتهم واصرارهم على قضاء الشهر الفضيل في ساحة المسجد الأقصى المبارك”.

وشدد الشيخ حسين في حديث له الخميس على أن “كل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات احتلالية ومضايقات واقتحامات واستهداف للإنسان والحجر سيزيد المقدسيين وأبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا مزيدا من العزيمة والإصرار والقوة والرباط والثبات على الأرض المقدسة”.

ولفت الشيخ حسين إلى أن “القدس ستبقى فلسطينية عربية إسلامية لن يتخلى عنها الفلسطينيين مهما حدث ومن يتخلى عنها فقد جانب الحقيقة وفقد البوصلة الصحيحة”.

المصدر: فلسطين اليوم