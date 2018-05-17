رصدت للمرة الاولى اصابة بفيروس ايبولا في احدى مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية. اكدتها منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن “وضع مقلق جدا”.

وقالت المنظمة في بيان ان “اصابة جديدة (…) تأكدت في وانغاتا احدى المناطق الصحية الثلاث في مبانداكا المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة في الاقليم الاستوائي بشمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

وقال المدير الاقليمي للمنظمة لافريقيا الطبيب ماتشيديسو مويتي ان “وصول ايبولا الى منطقة مدينة يشكل مصدر قلق كبير. ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤها يعملون معا لتكثيف البحث بسرعة عن كل الاشخاص الذي اتصل بهم المصاب في الحالة التي تأكدت في منطقة مبانداكا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية