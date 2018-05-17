فيديو عن ضبط أسلحة ثقيلة وذخائر متنوعة للإرهابيين في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2018 - 16:39
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فيديو عن ضبط أسلحة ثقيلة وذخائر متنوعة للإرهابيين في ريف دمشق
منذ 1 ساعة
17 May، 2018
سورية
-
عربي وإقليمي
ضبط اعداد كبيرة من الدبابات والاسلحة الثقيلة وذخائر متنوعة كانت مخبئة بمخابئ سرية للارهابيين في منطقة القلمون الشرقي
المصدر:
الدفاع السورية
اسلحة الارهابيين
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