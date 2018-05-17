انتقد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في مقال نشرته صحيفة فرنسية الخميس “المهزلة القضائية” التي يعتبر انه ضحيتها بعد سجنه بتهمة “الفساد”. وطالب بانتخابات رئاسية “ديموقراطية” مع “كل القوى السياسية” بما فيها حزبه.

وكتب لولا في مقاله في صحيفة “لوموند” الفرنسية “بصفتي رئيسا. دافعت بكل الوسائل عن التصدي للفساد ولا اقبل بأن يعزى إلي هذا النوع من الجرائم عبر مهزلة

قضائية”.واضاف ان هذه الانتخابات “لن تكون ديموقراطية إلا اذا استطاعت كل القوى السياسية ان تشارك فيها بطريقة حرة وعادلة”. معتبرا ترشيحه “اقتراحا حتى تجد

البرازيل طريق الاندماج الاجتماعي والحوار الديموقراطي والسيادة الوطنية والنمو الاقتصادي لبناء بلد يتسم بمزيد من العدالة والتضامن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية