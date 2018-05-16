أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الاربعاء ان واشنطن لا يزال لديها “أمل” بانعقاد القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون رغم تهديدات بيونغ يانغ بالغائها.

وقالت ساندرز لشبكة “فوكس نيوز” “لا يزال لدينا أمل بان اللقاء سيعقد ونواصل التحرك في هذا الاتجاه. لكن في الوقت نفسه نحن مدركون لواقع انها يمكن ان تكون مفاوضات صعبة”، ذلك بعدما هددت كوريا الشمالية الاربعاء بالغاء القمة في حال ضغطت عليها واشنطن للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل احادي الجانب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية