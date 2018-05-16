تفقد القائد العام للجيش الايراني اللواء “سيد عبدالرحيم موسوي” الوحدات الصاروخية في القاعدة البحرية في ميناء بندر عباس جنوب ايران.

ورافق اللواء موسوي في جولته التفقدية هذه، قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي، حيث تفقد في القاعدة البحرية الاولى في بندر عباس القطع البحرية السطحية والغواصات والوحدة الجوبحرية، والحوامات، مشاريع المصانع قيد الانشاء.

كما تفقد القائد العام للجيش الايراني عصر اليوم المشاريع العمرانية ولواء “الامام الحسين (ع)” لمشاة البحرية والوحدات الصاروخية للقوة البحرية.

المصدر: وكالة فارس