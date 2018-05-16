ادان الجيش الايراني نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة والجرائم الصهيونية الاخيرة ضد الفلسطينيين ، واكد دعمه لتحرير القدس من الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان للجيش الايراني : على اعتاب بدء العقد الثامن من الحياة المشينة للغدة السرطانية في غرب آسيا وفي اليوم المعروف بـ “يوم النكبة” ، شاهد الرأي العام العالمي عملا شريرا آخر من قبل الشيطان الاكبر قل مثيله في التاريخ المعاصر للمنطقة والعالم، مشيرا الى بدء مرحلة جديدة من الجرائم الوحشية والازمات التي يفتعلها الكيان الصهيوني وحماته في خطة معدة سلفا وبتوجيه من الرئيس الاميركي الاحمق والمجرم ومساومة بعض الانظمة العميلة والرجعية في العالم الاسلامي تزامنا مع نقل السفارة الاميركية الى القدس.

واضاف بيان الجيش الايراني: ان الرئيس الاميركي الشرير من خلال ثقته بتأييد الحكام العملاء لدول المنطقة، اقدم على اتخاذ اجراء وقح وغير قانوني وينتهك جميع المبادئ الانسانية لحقوق الانسان في تنفيذ وعده الشيطاني بنقل سفارة بلاده الى مدينة القدس القبلة الاولى للامة الاسلامية، متجاهلا مشاعر اكثر من مليار مسلم ومنتهكا بشكل صارخ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ليكشف اكثر عن الطبيعة الخبيثة للشيطان الاكبر.

ولفت البيان الى ان اعتراف اميركا المجرمة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الارهابي قوبل برفض من غالبية دول العالم بما في ذلك حلفائها الغربيين.

واكد البيان ان قرار ترامب العدواني بنقل السفارة الاميركية سيزيد من عزم وارادة الشعب الفلسطيني وسيضاعف من التحركات المناهضة للصهاينة واميركا في المنطقة والعالم، وان على الصهاينة المجرمين وحكام البيت الابيض ان يدركوا ان هذه الممارسات العدوانية لن تؤدي الى ترسيخ الركائز الركيكة لهذا الكيان القاتل للاطفال ولايضمن أمنه الهش، وانما ستؤدي الى موجة واسعة من الغضب والكراهية لدى المسلمين واحرار العالم، ستفضي بالتالي الى ازالة هذا الكيان الخبيث من الوجود بعون الله تعالى. واعلن الجيش الايراني في الختام دعمه لقضية الشعب الفلسطيني وتحرير القدس الشريف، مؤكدا ان التطورات الاخيرة وتقوية الانتفاضة الفلسطينية والصحوة المناوئة لاميركا والكيان الصهيوني في المنطقة والعالم، سيعجل من نهاية كيان الاحتلال وازالته من خارطة الوجود.

المصدر: وكالة فارس