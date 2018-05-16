قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2018 - 15:40
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إعلام العدو: إصابة "إسرائيلي" بعملية طعن في القدس
إضراب عام وشامل في المدن والقرى العربية داخل الأراضي المحتلة عام 48 رداً على المجزرة الصهيونية بغزة الاثنين الماضي
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى المشاركة في مسيرة العودة الكبرى يوم الجمعة المقبل تحت شعار"جمعة الوفاء للشهداء والجرحى"
إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غداً الخميس حول العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني
منظمة التعاون الإسلامي تعقد قمة استثنائية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل لبحث التطورات في فلسطين المحتلة
البابا فرنسيس الأول يعرب عن "قلقه الشديد" حيال "دوامة العنف" في الشرق الأوسط بعد ما جرى في قطاع غزة
المفتي الشيخ محمد رشيد قباني يصدر فتوى بوجوب الجهاد لتحرير فلسطين ويؤكّد أنّ تحريرها واجب شرعي على كل العرب والمسلمين
الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة: أدين بشدة ما يجري في الأراضي المحتلة وأحيي ردة الفعل الفلسطينية
الرئيس عون: لبنان سيشارك عبر وزير الخارجية في قمة منظمة التعاون الإسلامي ونتمنى إصدار قرارات عملية
عون: الانتخابات النيابية أنجزت رغم تشكيك البعض بإجرائها وفي 21 الجاري تنتهي ولاية المجلس وتصبح الحكومة بتصريف أعمال
الرئيس سعد الحريري: ما يحصل في غزة جريمة كبرى وموقفنا حاسم وجاد تجاه القضية الفلسطينية ونتبنى ما قاله الرئيس عون
الحريري: لبنان مقدم على مرحلة جديدة والبلد يحتاج إلى هدوء وتوافق ووحدتنا تحافظ عليه
رئيس مجلس النواب نبيه بري: اللقاء مع الرئيس ميشال عون كان جيّداً 200 بالـ100 وتفاهمنا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة
الرئيس بري: رئيس الجمهورية لم يعطني اسم نائب رئيس مجلس النواب في انتظار اجتماع تكتّل لبنان القوي وتسميته
الرئيس نجيب ميقاتي عقب لقائه بري: أبلغته تأييدي لرئاسته للمجلس ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أكثر إنتاجية تشريعياً
المفتي الشيخ أحمد قبلان في رسالة شهر رمضان المبارك: كفانا خصومات ولنفتح صفحة لبنان الغد والنهوض والاقتصاد
المفتي قبلان: لتكن كل البنادق باتجاه "إسرائيل" وليتأكّد العرب أن فلسطين لن تعود بالتسويات بل بدماء الشرفاء
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة شهر رمضان: لبنان لا يحكم إلا بالتوافق والتعاون مهما اختلفت الرؤية السياسية
المفتي دريان: ندعو القوى السياسية إلى التعالي وتغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة قادرة على أداء الخدمات للمواطنين
الجيش السوري: قواتنا المسلّحة تكمل تطهير 1200 كلم مربع من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
الجيش السوري: تطهير ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إنجاز تتجسد أهميته باقتلاع الإرهاب من تلك المنطقة الحيوية
قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الرستن وبلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بعد إخلائهما من الإرهابيين
التلفزيون السوري: رفع العلم السوري في ساحة مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وتجمع شعبي حاشد تحية للجيش السوري
الجهات الأمنية تضبط أعداداً كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة بمخابئ سرية خلال عمليات تمشيط بالقلمون الشرقي بريف دمشق
سانا: عشرات الأسر المقيمة في مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة تتحضر للعودة إلى منازلها في الغوطة الشرقية لدمشق
إستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المسلّحون في محيط جسر فكتوريا بمدينة دمشق
سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المسلّحون على حي الزهراء في مدينة حلب
الخارجية الروسية: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السوري وتدعمهم بالمساعدات
الخارجية الروسية: واشنطن تخفي معلومات عن مسلّحين معتقلين في سوريا تريد حمايتهم من المسؤولية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: طهران لن تستسلم للضغوط الأميركية والعقوبات ولا حتى للتهديد بالحرب
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة ستجعل الإيرانيين أكثر تصميماً وصبراً ومقاومة من أي وقت مضى
الخارجية الصينية: لقد شهد الوضع بشبه الجزيرة الكورية انفراجاً يستحق أن نحافظ عليه ونأمل أن تتم قمة كيم - ترامب كالمقرر
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية (وسائل اعلام يمنية)
منذ 21 mins
16 May، 2018
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