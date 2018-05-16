في اطار الزيارات التي تقوم بها نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع قام وفد منها برئاسة النقيبة رندلي جبور بزيارة سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور محمد فتحعلي وذلك في مقر السفارة في بيروت،وبعد كلمة ترحيبية باعضاء الوفد من قبل السفير فتحعلي اشاد الوفد النقابي بموقع ايران الحضاري في هذا الشرق مشيدين بالتطور العلمي السريع الذي تشهده ايران لاسيما في مجالات التكنولوجيا وتوليد الطاقة فضلا عن الانجازات الطبية المميزة.

من جهته وبعد ترحيبه بأعضاء النقابة اشاد السفير الايراني بالتجربة الاعلامية اللبنانية مرحباً باقتراح النقابة تفعيل العلاقة بين الاعلاميين في البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والزيارات واعدا في تحقيق ذلك في اقرب وفت ،السفير الايراني ورداً على الاسئلة اكد على ان دول محور المقاومة التي استطاعت افشال مشروع اسقاط سوريا ترى ان مصلحة دول المنطقة هي ان تمد يدها لبعضها بعيدا عن التدخلات الخارجية ،وفي الشأن اللبناني رأي السفير فتحعلي ان هذا البلد العزيز لبنان محكوم بالتوافق وانه قبل وبعد الانتخابات العنوان البارز فيه الحفاظ على التوازن بين جميع مكوناته.

المصدر: انترنت