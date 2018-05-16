قال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في الحكومة اللبنانية نقولا تويني كفى تغطية للمجرمين الصهاينة الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

واعتبر تويني في حديث له الاربعاء ان “الجرائم التي كانت ولا زالت ترتكبها إسرائيل بحق شباب فلسطين العزل تخطى حدودا لم يتم تخطيها سابقا من قبل أي نظام أو طاغي أو حكم”.

وأشار تويني الى ان “هذه الجرائم المتكررة تعتبر جرائم ضد الإنسانية وعلى الدول العربية ودولة فلسطين التقدم بطلب لتحويل الكيان الصهيوني إلى محكمة متخصصة دولية ضمن معاهدة جنيف ومحاكمة المسؤولين الصهاينة وسجن هؤلاء السفاحين في إطار تحرك دولي وليس هذا التحرك الخجول المعيب الذي نشهده اليوم بخاصة من جهة الدول الأوروبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام