زاخاروفا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السوري وتدعمهم بالمساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2018 - 11:38
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رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على إيران تستهدف محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك البلاد الإسلامي الإيراني
المكتب السياسي لأنصار الله: إستشهاد المجاهد عبد الناصر الجنيدي عضو لجنة التهدئة المنبثقة عن مفاوضات الكويت
وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم - ترامب بسبب المناورات الأميركية الكورية الجنوبية
اندونيسيا: قوات الأمن تقضي على 4 مسلّحين هاجموا مركزاً للشرطة شمال غرب البلاد وقتلوا شرطياً
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 01555717 وواتس آب76641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 70129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الرقم 81239832
زاخاروفا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السوري وتدعمهم بالمساعدات
منذ 23 mins
16 May، 2018
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