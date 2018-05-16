أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ترى أن “مخاطر انعاش فكرة “الخلافة” لـ”داعش” شرق الفرات في سوريا تأتي بتواطؤ مع الولايات المتحدة”. وقالت زاخاروفا “لقد لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين اعتقلهم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات “قسد” فيما وراء نهر الفرات [شرقي الفرات]”. وأكدت زاخاروفا أنه “في ضوء إعلان الرئيس ترامب عن اقتراب انسحاب الأميركيين من سوريا ، فإن مخاطر كبيرة تظهر لإنعاش الخلافة في منطقة ما وراء الفرات [شرقي الفرات] على النموذج العراقي عندما ظهرت داعش بعد أن انسحبت الفرقة الأمريكية من هناك سريعا في عام 2011”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية