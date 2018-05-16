أعلن مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، أن العملية العسكرية لمحاربة الإرهاب في سوريا تقترب من نهايتها، قائلاً: “يمكن القول بالتأكيد إن الحملة العسكرية لمكافحة الجماعات الإرهابية تقترب من النهاية حيث تم تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية التي تحتاج إلى إعادة بناء”.

وقال لافرينتييف في مؤتمر صحفي يوم أمس بعد الجولة التاسعة من المباحثات حول سوريا في مدينة أستانا: “فيما يخص أول منطقة خفض التصعيد في إدلب فنأمل بمساعدة زملائنا الأتراك الذين التزموا بتوفير الاستقرار والأمن في هذه المنطقة. وأهم شيء هو منع المواجهات الجديدة المحتملة بين المعارضة بمن فيها المسلحون المشددون في إدلب، وبين القوات الحكومية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك