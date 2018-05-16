أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب هاني قبيسي “التضامن مع الشعب الفلسطيني بتحركه ضد العدو الاسرائيلي للمطالبة بحقوقه وعلى رأسها حق العودة”. واضاف “لن نتخلى عن فلسطين حتى يتحقق النصر وتتحرر القدس”.

وقال قبيسي في حديث له الاربعاء إن “يوم النكبة هو يوم أسود بتاريخ الأمة العربية بإحتلال العدو الاسرائيلي لفلسطين”، وتابع “هذا اليوم هو مسؤولية على كل وطني مقاوم ليرفع الصوت رافضا واقفا في مواجهة هذا العدو”.

وشدد قبيسي على ان “ما تقوم به إسرائيل من غطرسة في الاراضي المحتلة لا نستطيع ان نسكت عنه كما تفعل الدول العربية النائمة”، واعتبر انه “من الواجب على هذه الدول اعلان الحرب على العدو الاسرائيلي”.

وفي الشأن اللبناني، قال قبيسي “علينا بأسرع وقت ان ننجز حكومة لتكون انتاجا حقيقيا للاستحقاق النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام