صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” بأن ردود الفعل الدولية أظهرت خسارة الولايات المتحدة في انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وان عقوباتها الاخيرة جاءت لترميم هذا الخسائر.

ويذكر أن القرار الذي أصدرته الوزارة الخزانة الامريكية أمس الثلاثاء، وضع اسماء أربعة أشخاص أولهم محافظ البنك المركزي الإيراني “ولي الله سيف” وآخر من كبار المسؤولين في البنك المركزي الايراني، إلى جانب شخصين عراقي وسوري، على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الاوفك، بسبب علاقاتهم بالحرس الثوري الايراني.

المصدر: مهر