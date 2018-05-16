أجرى باحثون دراسات على حوالي 51 ألف امرأة حامل وأطفالهن، وأجريت الدراسات حتى بلغ الأطفال الثامنة من العمر.

ونصح مؤلفو الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة BMJ Open، النساء الحوامل بخفض استهلاك القهوة، أو الأفضل التخلي عنها كليا، وكذلك الشاي القوي والمشروبات الأخرى الغنية بالكافيين.

وأجرى الباحثون دراسات على حوالي 51 ألف امرأة حامل وأطفالهن. واتضح أن أطفال الأمهات الذين أدمنوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل كانوا يعانون من زيادة الوزن والبدانة، أكثر من الأطفال الذين لم تشرب أمهاتهم مثل هذه المشروبات أو شربوها نادرا.

ولاحظ العلماء أن السمنة في مرحلة الطفولة تهدد بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من مرض السكري، وأشاروا إلى أن أن سكان الدول الاسكندنافية يشربون الكثير من القهوة، لذلك الأمهات المستقبليات يشربن عدة أكواب يومياً. على سبيل المثال ، في السويد ، يُسمح للأمهات المستقبليات بشرب ما يصل إلى ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم وما يصل إلى ستة أكواب من الشاي الأسود في اليوم. ولكن، وفقا للعلماء، إن أطفال النساء اللواتي يقمن بهذا الأمر أكثر عرضة لخطر زيادة الوزن والبدانة.

المصدر: سبوتنك