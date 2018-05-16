هوت الليرة التركية إلى مستويات جديدة مقابل الدولار الأميركي، لتصل خسائرها الإجمالية هذا العام إلى أكثر من 13 بالمئة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يخطط لمزيد من السيطرة على الاقتصاد.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات كبرى الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر، حيث أظهرت البيانات زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة وهو ما وضع ضغوطا جديدة على بيع السندات الأميركية وقاد العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ يوليو2011.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات 0.63 بالمئة إلى 93.173 بعدما صعد إلى 93.457. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 110.29ين، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

وارتفع العائد على السندات الأميركية القياسية إلى 3.095 بالمئة متجاوزا المستوى النفسي الذي سجله أواخر أبريل عندما بلغ ثلاثة بالمئة.

وانخفض اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى في عام 2018 عند1.1821 دولار بعد نمو اقتصادي دون التوقعات في ألمانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستويات جديدة هي الأدنى في عام 2018 عند 1.3452 دولار قبل أن يعوض بعضا من خسائره ليجري تداوله على انخفاض نسبته 0.3 بالمئة عند 1.3513 دولار.

المصدر: سكاي نيوز