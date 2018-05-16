اعلن وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء أنه يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق. وقال “سننتظر النتائج النهائية للانتخابات. ونحن نحترم قرارات الشعب العراقي”.

وقال ماتيس للصحافيين “الشعب العراقي أجرى انتخابات. إنها عملية ديموقراطية في الوقت الذي شكك فيه أشخاص كثيرون في أن العراق يمكنه تولي مسؤولية نفسه”.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن الولايات المتحدة تعتقد أن بإمكانها “الاستمرار” في إقامة “علاقات جيدة” مع الحكومة العراقية المستقبلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية