لقي 18 شخصا مصرعهم، جراء انهيار جسر قيد الإنشاء شمالي الهند، وأدت الكارثة إلى سحق سيارات وركاب تحت أطنان من ركام الإسمنت المنهار في عرض الطريق.

وهرع عمال الإغاثة لموقع انهيار الجسر في مدينة فاراناسي في ولاية اوتار براديش في شمال الهند، ويرجح أن أشخاصا لا يزالون تحت الأنقاض، في أحدث سلسلة حوادث دامية متعلقة بالبناء في البلد الآسيوي المكتظ بالسكان.

وقال مسؤول في غرفة التحكم في الكوارث: “انتشلت فرقنا 18 جثة حتى الآن.. تشارك 7 فرق من القوات الوطنية لمواجهة الكوارث في عمليات الإنقاذ الجارية”.

وذكر شهود عيان، أن جزءا من الجسر انهار، وقال أحدهم للصحفيين “كنت بالقرب من الجسر حين انهار، وسحقت أربع سيارات وعربة وحافلة صغيرة على الأقل”.

وشكّلت حكومة الولاية لجنة من 3 أعضاء للتحقيق في الحادث المروع.

وفي عام 2016، لقي 26 شخصا مصرعهم في مدينة كلكتا شرق البلاد بعد انهيار قسم كبير من جسر على طريق سريع.

المصدر: روسيا اليوم