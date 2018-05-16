أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها مستمرة في التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ولم تبلغ بأي تغيير في موقف بيونغ يانغ التي اثارت الشكوك حول القمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت “سنستمر في التخطيط للقاء”، مشيرة إلى أن واشنطن “لم تتلق اي بلاغ” بتغيير موقف كوريا الشمالية.

هذا وهددت كوريا الشمالية الثلاثاء بالغاء القمة المرتقبة بسبب المناورات العسكرية الاميركية الكورية الجنوبية الدائرة “ماكس ثاندر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية