هددت كوريا الشمالية الثلاثاء بالغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت يونهاب نقلا عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ الغت أيضا مباحثات رفيعة المستوى مع سيول بسبب المناورات العسكرية الاميركية الكورية الجنوبية “ماكس ثاندر”.

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة “عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية”.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة غزو واستفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.

وتعكس اللهجة الكورية الشمالية المتشددة عودة للخطاب الذي انتهجته في الماضي مع اعلانها مرارا إنها بحاجة إلى أسلحة نووية للدفاع عن نفسها ضد غزو أميركي محتمل.

يذكر ان الزعيم الكوري الشمالي كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان عقدا قمة في 28 نيسان/ابريل الفائت في بيت السلام وهو بناء من الزجاج والاسمنت في القسم الجنوبي من بلدة بانمونجون حيث تم توقيع الهدنة.

وبدأت المناورات الجوية “ماكس ثاندر” في 11 أيار/مايو وتستمر أسبوعين، ومن المفترض أن تشارك فيها حوالى مئة طائرة من البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن “ماكس ثاندر هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية”.

لكن كيم جونغ اون اعتمد لهجة تصالحية اكثر حيال المناورات مع الجنوب، وقال في اذار/مارس للموفد الكوري الجنوبي تشانغ اوي-يونغ انه يتفهم حاجة واشنطن وسيول للقيام بمناورات مشتركة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية