من بين الشهداءِ الذي قضَوا بالامس برصاص الاحتلال من اوصله كفاحُه الى اعلى مراتبِ الايثار رغمَ اقدامِه المبتورة ، وطفلةٌ تحاكي الربيعَ الفلسطينيَ المطعونَ بالسكينِ العربي والدولي.
المصدر: قناة المنار
من بين الشهداءِ الذي قضَوا بالامس برصاص الاحتلال من اوصله كفاحُه الى اعلى مراتبِ الايثار رغمَ اقدامِه المبتورة ، وطفلةٌ تحاكي الربيعَ الفلسطينيَ المطعونَ بالسكينِ العربي والدولي.
المصدر: قناة المنار
رزقت زوجة الشهيد أحمد أبو عرمانة (25 عاما)، ظهر الثلاثاء، بمولودةٍ بعد ساعاتٍ من استشهاد زوجها، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقا شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن “زوجة الشهيد أطلقت اسم حياة على مولودتها الجديدة التي وضعتها في نفس مستشفى شهداء الأقصى في ...