احد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة الاثنين يرزق بمولودة بعد ساعات من استشهاده

رزقت زوجة الشهيد أحمد أبو عرمانة (25 عاما)، ظهر الثلاثاء، بمولودةٍ بعد ساعاتٍ من استشهاد زوجها، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقا شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن “زوجة الشهيد أطلقت اسم حياة على مولودتها الجديدة التي وضعتها في نفس مستشفى شهداء الأقصى في ...