مندوب فلسطين في مجلس الامن: نطالب المجلس والمجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف المجزرة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2018 - 21:29
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شهيدان وعشرات الإصابات بالرصاص الحي والاختناق بالغاز في مواجهات مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة
الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة: استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وصولاً إلى مليونية الخامس من حزيران المقبل
إعلام العدو: حريق قرب بطارية لمنظومة القبة الحديدية في النقب الغربي بمحيط غزة
الخارجية الإيرانية: قتل الفلسطينيين واحتلال أرضهم تحول إلى استراتيجية رئيسية للصهاينة خلال 70 عاماً من الاحتلال
الخارجية التركية تبلغ السفير الإسرائيلي في أنقرة أن عودته إلى بلاده لبعض الوقت ستكون مناسبة
نتانياهو: أردوغان ملم جداً بالإرهاب وارتكاب المجازر وأنصحه بألا يعطينا دروساً في الأخلاق
الأزهر يدين "بأقسى العبارات الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة
بلجيكا تستدعي سفيرها من كيان العدو للتشاور وتدعو إلى إجراء تحقيق دولي في اعتداءات غزة
المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن: القدس هي عاصمة "إسرائيل" ونؤيد حقها بالدفاع عن النفس وندعوها إلى ضبط النفس
المندوب الفلسطيني: ما جرى في غزة مصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية
مندوب الكويت في الأمم المتحدة: نقترح مشروع قرار في الأمم المتحدة "لحماية المدنيين" الفلسطينيين
"مراسلون بلا حدود" تحيل قضية "جرائم حرب" ارتكبها جيش الاحتلال على حدود غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
النائب رعد في مسيرة العودة الكبرى بجنوب لبنان: نقول للفلسطينيين لستم وحدكم في ميدان المعركة ننتصر معكم ونستشهد معكم
النائب أسامة سعد في مسيرة العودة الكبرى: يجب أن تبادر الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها لمقاومة العدو
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: لم نر عاصفة حزم من أجل القدس أو لفك الحصار عن الفلسطينيين
محمد علي الحوثي: قدمنا مبادرة لإيقاف إطلاق الصواريخ مقابل وقف الغارات الجوية على الشعب اليمني
الرئيس بري من بعبدا بعد لقاء الرئيس عون: تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ولا أقول إن هناك صفحة جديدة بل صفحة متجددة
الرئيس بري: الجلسة مع الرئيس عون كانت أكثر من ممتازة ولم نتحدث عني ولم أطلب من الرئيس انتخابي وهو لم يعدني
الدول الضامنة لمسار أستانا تؤكد الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وتدعو لتجنب المس بهذه الثوابت
الرئيس الشيخ حسن روحاني: إيران ستبقى في الاتفاق النووي بحال تحقيق مصالحها بشكل كامل من خلال الاتفاق
محمد جواد ظريف من بروكسل: أعتقد أن جهود إنقاذ الاتفاق النووي تسير "على الطريق الصحيح"
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على إيران تستهدف محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك البلاد الإسلامي الإيراني
علي أكبر صالحي: إيران مستعدة لاستئناف برنامجها النووي ودفعه إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الاتفاق
قضاء النظام البحريني يسقط الجنسية ويصدر أحكاماً بالسجن بحق 115 بحرينياً بذريعة تشكيل جماعة إرهابية
الشرطة التركية توقف عشرات الأشخاص في اسطنبول للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
الرئيس فلاديمير بوتين يدشن الجسر الجديد الذي يربط القرم بروسيا ويقود بنفسه شاحنة خلال الاحتفال
أفغانستان: معارك عنيفة بين الجيش الأفغاني وطالبان بعد هجوم لمسلحي الحركة على مدينة فرح غربي البلاد
موقع أميركي: صور للأقمار الاصطناعية تؤكد أن عملية تفكيك موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية "تتقدم بشكل جيد"
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مندوب فلسطين في مجلس الامن: نطالب المجلس والمجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف المجزرة في غزة
منذ 2 ساعة
15 May، 2018
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