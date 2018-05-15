تمكن رجال الأمن في إندونيسيا، أثناء حملة مداهمات في مدينة سورابايا القريبة من العاصمة جاكارتا، من القضاء على مشتبه بتورطه في التفجيرات الإرهابية التي وقعت في اليومين الماضيين.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة مقاطعة جاوا الشرقية، العقيد، فرانس بارونغ، في حديث له اليوم إن، عناصر من الوحدة الخاصة “دينسوس88” نفذوا في اليومين الماضيين، عملية أمنية خاصة للقبض على كل من له علاقة بالتفجيرات. وخلال تفتيش أحد البيوت، حاول أحد الموجودين هناك، إبداء المقاومة المسلحة فقتل على الفور.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة عن اعتقال 13 شخصا يشتبه بضلوعهم في التحضير لسلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة سورابايا ثاني كبريات مدن إندونيسيا. وقتل خلال تلك التفجيرات 15 مدنيا وكذلك 13 انتحاريا إرهابيا وأصيب أكثر من 50 شخصا بجروح.

وواجهت إندونيسيا في السنوات الماضية أعمال عنف مسلح شنه انفصاليون، كان أكثرها دموية انفجارات بالي عام 2002 التي قتل فيها أكثر من 200 شخص، معظمهم من السياح الأجانب. وفي السنوات الأخيرة، تدفق مئات الإندونيسيين على سوريا للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية وخاصة داعش.

المصدر: موقع روسيا اليوم